После аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии возбуждено уголовное дело

В Бурятии после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по республике.



Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, в результате чего загорелись провода в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Температура воздуха в городе при этом составляет -30 градусов.

Следствие считает, что электросистема загорелась из-за нарушений требований безопасности. В результате аварии причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей.

Фото: sledkom.ru

В связи с аварией в Бурятии сегодня ввели режим ЧС. Пока идут ремонтные работы, в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. Работа детсадов и школ приостановлена.

Маргарита Головатенко