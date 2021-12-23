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В Бурятии ввели ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

06:33, 23.12.2021
В Бурятии ввели ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Фото: realnoevremya.ru

В Бурятии ввели режим ЧС в связи с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, соответствующее решение принято главой республики Алексеем Цыденовым.

На ТЭЦ-1 произошло задымление — загорелась электропроводка. Сейчас отключены четыре котла. В Бурятии создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Пока идут ремонтные работы, в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. Работа детсадов и школ приостановлена.

Маргарита Головатенко
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