В Казани за прослушку осужден безопасник «Покровских пекарен»

Фото: «Реальное время»

Накануне в Советском райсуде Казани взяли под стражу бывшего главу службы экономической безопасности группы компаний «Покровские пекарни» Дмитрия Аксенова. Он получил 8 месяцев колонии-поселения за незаконную прослушку и запись мобильных переговоров сотрудников пекарен, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Также с Аксенова взыскали 420 тысяч рублей в пользу шести потерпевших по 70 тысяч каждому в качестве компенсации за действия безопасника-брата совладельца группы компаний.

Напомним, при обысках в офисе «Покровских пекарен» силовики обнаружили 4,7 тысячи записей телефонных разговоров сотрудников, однако заявления решились написать не все. Дмитрию Аксенову предъявили обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (записи выкладывались и обсуждались в чате руководителей компании).

Вину на предварительном следствии обвиняемый полностью признал. До приговора он находился под подпиской о невыезде.



Сколько лет прослушивали разговоры сотрудников в казанской сети общепита, какие «тайны» вскрыли и при чем тут услуги мобильного оператора — в материале «Реального времени».