В Казани наградили победителей конкурса «Агростартап» — видео
В Казани состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям конкурса «Агростартап». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В рамках конкурса фермеры разработали бизнес-план, защитили его и планируют работать на селе.
Например, Ришат Тимербулатов из Нурлатского района Татарстана купил дойных коров на 3 млн рублей. На данный момент у него их 24, в будущем планируется довести это число до 100.
По разным программам общая сумма грантов превысила 650 млн рублей. В этом году «Агростартап» предполагает создание 400 рабочих мест. По этой программе с 2019 года уже сотни фермеров смогли начать свое дело и успешно развивают предпринимательство на селе.
25 декабря в Казани пройдет заключительная в этом году сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно будет приобрести продукцию республиканских фермеров.
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