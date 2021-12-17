Предпоследние в этом году сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани

Завтра в Казани откроются традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Казанцы смогут приобрести продукты от фермеров из 22 районов Татарстана и 22 организаций агропромышленного комплекса.

Всего будет работать 15 площадок с 6.00 до 12.00. Это предпоследняя ярмарка в этом году, заключительная запланирована на 25 декабря.

Фото: kzn.ru

Сельскохозйственные ярмарки развернут на следующих площадках:

Авиастроительный район: ул.Беломорская, 69, ул.Дементьева, 7, ул.Ленинградская, 27;

Вахитовский район: ул.Татарстан, 53, ул.Чехова, 2;

Кировский район: ул.Батыршина, 20, ул.Краснококшайская, 150/2, ул.Революционная, 12;

Московский район: ул.Шамиля Усманова, 1;

Ново-Савиновский район: ул.Академика Лаврентьева, 10, пр.Ямашева, 71а;

Приволжский район: ул.Рихарда Зорге, 66 (парковка), ул.Юлиуса Фучика, 72;

Советский район: ул.Аграрная, 2, ул.Липатова, 7.

На прошлой неделе на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукции более чем на миллиард рублей.

Ольга Шагиева