Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом трех человек
Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту отравления угарным газом трех человек в квартире дома, расположенного по улице Советской.
Пострадали: женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Всех их госпитализировали.
Ведомству совместно со специалистами предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел сегодня. Всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.Происшествия Татарстан
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