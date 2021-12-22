Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом трех человек

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту отравления угарным газом трех человек в квартире дома, расположенного по улице Советской.

Пострадали: женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Всех их госпитализировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомству совместно со специалистами предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел сегодня. Всем пострадавшим диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.