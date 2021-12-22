В Казани появился собачий «детский сад»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на территории «Зооцентра» появился собачий «детский сад». В теплом и комфортном корпусе могут содержаться в безопасных условиях щенки в возрасте от четырех месяцев. Об этом сообщает мэрия Казани.

Также появился новый карантинный блок. Здесь в течение 10 дней будут находиться отловленные собаки, не имеющие хозяев. Кроме того, открылась площадка для выгула животных.

Фото: kzn.ru

Площадь корпуса для щенков, состоящего из 12 секций, составляет 160 кв. м. В нем могут содержаться 200 щенков, а сейчас там находится уже около 30 четвероногих. Площадь карантинного блока составляет 235 кв. м, через него каждый месяц могут проходить 600 собак.

Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите животных. Согласно ему, к административной ответственности могут привлечь не только хозяев домашних питомцев, но и представителей зоопарков, цирков, приютов и др.

Диана Жиленкова