Комитет Совета Федерации поддержал концепцию законопроекта о ковид-сертификатах в общественных местах

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах ковид-сертификатов с QR-кодами о прививке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.

По словам Клишаса, соответствующее заключение направили в комитет Совета Федерации по социальной политике. В документе сенаторы сослались на постановление Конституционного суда России от 25 декабря 2020 года, по которому, согласно Конституции РФ, жизнь и здоровье человека — высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, и потому забота об их сохранении и укреплении — одна из основополагающих конституционных обязанностей государства.

Согласно заключению, РФ возлагает на себя ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе принимая законы, направленные на предотвращение и устранение рисков для жизни и здоровья граждан, возникающих в связи с эпидемическими заболеваниями.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что в Татарстане расширили перечень объектов, где требуются QR-коды. Теперь они нужны в компьютерных и интернет-клубах, боулингах и аттракционах, расположенных в помещениях.

Дарья Акимова