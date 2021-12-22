В Татарстане расширили перечень объектов, где требуются QR-коды

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане внесли изменения в перечень объектов, где требуются QR-коды. Теперь они потребуются для посещения компьютерных и интернет-клубов, боулинга и аттракционов, расположенных в помещениях.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 15 ноября в Татарстане для работы театров, кинотеатров, цирков, концертных залов повсеместно требуют QR-коды. Для посещения заведений общепита и торговых центров они нужны с 11 октября. Кроме того, с 22 октября проезд в общественном транспорте республики возможен только при предъявлении QR-кода.

Татьяна Демина