«Нефтехимик» обыграл «Амур» в первом матче дальневосточной серии
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над хабаровским «Амуром» (3:1) в гостях в рамках первого выездного матча на Дальний Восток.
Шайбами в составе нижнекамцев отметились Евгений Митякин, новичок команды Вячеслав Лещенко и Марат Хайруллин.
Следующие два поединка «Нефтехимик» проведет во Владивостоке с местным «Адмиралом» 25 и 27 декабря.
Справка
«Амур» — «Нефтехимик» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
«Платинум Арена»
Голы:
- 0:1 — Митякин (Хайруллин, Порядин, 00:10)
- 0:2 — Лещенко (Митякин, Секстон, 39:05, бол.)
- 1:2 — Горшков (Бутузов, Николишин, 57:13)
- 1:3 — Хайруллин (Галимов, 59:48, п.в.)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым