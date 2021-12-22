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«Нефтехимик» обыграл «Амур» в первом матче дальневосточной серии

14:36, 22.12.2021
«Нефтехимик» обыграл «Амур» в первом матче дальневосточной серии
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над хабаровским «Амуром» (3:1) в гостях в рамках первого выездного матча на Дальний Восток.

Шайбами в составе нижнекамцев отметились Евгений Митякин, новичок команды Вячеслав Лещенко и Марат Хайруллин.

Следующие два поединка «Нефтехимик» проведет во Владивостоке с местным «Адмиралом» 25 и 27 декабря.

Справка

«Амур» — «Нефтехимик» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

«Платинум Арена»

Голы:

  • 0:1 — Митякин (Хайруллин, Порядин, 00:10)
  • 0:2 — Лещенко (Митякин, Секстон, 39:05, бол.)
  • 1:2 — Горшков (Бутузов, Николишин, 57:13)
  • 1:3 — Хайруллин (Галимов, 59:48, п.в.)

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