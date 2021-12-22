В Челнах суд арестовал мужчину за призыв к несанкционированным акциям

Фото: Максим Платонов (архив)

Набережночелнинский суд арестовал местного жителя за призыв к несанкционированным акциям. Об этом сообщает пресс-служба суда.

2 декабря в одной из новостных групп во «ВКонтакте» со своей страницы челнинец публично призвал горожан к массовым несанкционированным митингам 5 декабря.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушенения и назначил ему арест на двое суток.

В конце ноября в Казани возле здания мэрии проходил стихийный митинг против QR-кодов. Спустя время на акции начались задержания, поскольку она была не согласована.