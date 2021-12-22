С 2022 года на «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная аутентификация

Фото: Максим Платонов

С 2022 года Минцифры России введет обязательную двухфакторную идентификацию на портале «Госуслуги». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Нововведение означает, что для входа в личный кабинет пользователям портала придется вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит им в СМС-сообщении на телефон. Пока около 90% владельцев профилей на сайте не используют двойную защиту.

В Минцифры пояснили, что это делается для дополнительной защиты граждан. За время пандемии посещаемость и функционал портала значительно выросли. Россияне стали оформлять через него удаленно кредиты, выплаты, получать QR-коды. Благодаря этому активизировались мошенники.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что со следующего года на «Госуслугах» появится более 100 новых сервисов для граждан и бизнеса.



Дарья Акимова