В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека. Всего на 22 декабря в республике провакцинировано 2 267 140 граждан.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против COVID-19, уже 1 859 124 татарстанца. Такие данные озвучил Минздрав РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире на утро 22 декабря — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина