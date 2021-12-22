В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека
В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека. Всего на 22 декабря в республике провакцинировано 2 267 140 граждан.
Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против COVID-19, уже 1 859 124 татарстанца. Такие данные озвучил Минздрав РТ.
Актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире на утро 22 декабря — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым