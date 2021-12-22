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В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека

12:35, 22.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека. Всего на 22 декабря в республике провакцинировано 2 267 140 граждан.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против COVID-19, уже 1 859 124 татарстанца. Такие данные озвучил Минздрав РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире на утро 22 декабря — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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