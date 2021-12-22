Власти Татарстана утвердили план мероприятий по профилактике бешенства на 2022—2026 годы

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана утвердили комплексный план мероприятий по профилактике бешенства животных на 2022—2026 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В план мероприятий по недопущению заболевания бешенством животных вошли: регистрация и вакцинация против бешенства собак, вакцинация диких хищных зверей, регулирование численности животных без владельцев, проведение лабораторных исследований, организация медпомощи лицам, подвергшимся инфицированию вирусом бешенства, и другие.

Фото: Василий Иванов (архив)

Контроль за исполнением распоряжения возложили на Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.

На прошлой неделе на отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с бешенством животных.



Татьяна Леухина