Власти Татарстана утвердили план мероприятий по профилактике бешенства на 2022—2026 годы
Власти Татарстана утвердили комплексный план мероприятий по профилактике бешенства животных на 2022—2026 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В план мероприятий по недопущению заболевания бешенством животных вошли: регистрация и вакцинация против бешенства собак, вакцинация диких хищных зверей, регулирование численности животных без владельцев, проведение лабораторных исследований, организация медпомощи лицам, подвергшимся инфицированию вирусом бешенства, и другие.
Контроль за исполнением распоряжения возложили на Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.
На прошлой неделе на отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с бешенством животных.
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