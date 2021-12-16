В двух сельских поселениях Татарстана установили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

На отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующие указы подписал президент республики Рустам Минниханов.

В Сулеевском сельском поселении Альметьевского района эпизоотический очаг выявили в селе Новая Михайловка на территории личного подсобного хозяйства по ул. Заречной, 65а.

В Мульминском сельскм поселении Высокогорского района эпизоотический очаг обнаружили в селе Мульма в личном подсобном хозяйстве по ул. Центральной, 31.

Территории в радиусе 1,5 км от сел признаны неблагополучными пунктами, следует из указов президента РТ. Карантин отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболеваемости бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа такого животного, проведения иных необходимых мероприятий.



Фото: Василий Иванов (архив)

Карантин по бешенству животных в начале декабря отменили в Сухаревском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана. Эпизоотический очаг там выявили ранее по улице Лесной, 13 села Смыловка.



Татьяна Демина