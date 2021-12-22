Россияне назвали лучшими покупками 2021 года гаджеты, наряды и продукты

Лучшей покупкой для каждого восьмого россиянина стал электронный девайс, таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



13% россиян называли лучшей покупкой смартфон, планшет или иной гаджет. 7% отмечали удачное приобретение одежды и обуви, также 7% радовались покупкам продуктов питания — как привычных, так и деликатесов.

Довольны приобретением автомобиля 5% респондентов, столько же рады удачной покупке бытовой техники. 4% россиян рассказали, что приобрели квартиру, земельный участок или дачу. 3% респондентов приобрели мебель или путевку на отдых. По 2% россиян довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни.

Еще 20% опрошенных рассказывали об удачном приобретении ценных бумаг, домашних животных, детских товаров, абонементов в фитнес-клубы, билетов в театр, музыкальных инструментов, парфюма, мотоциклов, драгоценностей и строительных материалов.

17% респондентов рассказали, что у них не было удачных покупок в 2021 году. В рейтинге самых бесполезных приобретений россияне называли практически те же позиции, что и в списке лучших покупок. Дело в соотношении пользы, цены и качества.

Фото: Максим Платонов (архив)

В опросе принимали участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно результатам недавнего исследования, личные итоги 2021 года будут подводить 52% жителей России. 30% россиян сделают это мысленно, а вот 2% планируют опубликовать соответствующий пост в социальных сетях.

Маргарита Головатенко