Исследование: каждый второй россиянин подводит итоги года

Фото: Максим Платонов

Личные итоги 2021 года будут подводить52% жителей России. Причем 30% россиян сделают это мысленно, а вот 2% планируют опубликовать соответствующий пост в социальных сетях. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В первую очередь жители страны планируют анализировать доходы (65%), затем здоровье (53%) и уже потом саморазвитие (51%). Среди наиболее популярных сфер жизни для подведения итогов также являются карьера, отношения и дети.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем жители Казани поделились планами по трате новогодней премии: 37% планируют купить на нее подарки родным и близким, 33% с помощью нее погасить кредиты и ипотеку, 28% положат сумму на депозит или вклад, 24% купят новую одежду или спортивные товары.

Диана Жиленкова