Госдума приняла закон о досудебной блокировке сайтов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы, распространяющих ложные сообщения об актах терроризма. Блокировать порталы по представлению Генпрокуратуры России будет Роскомнадзор.

Документ включает положение о блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам, оправдывающими террористическую и экстремистскую деятельности. Также доступ заблокируют порталам, продающим поддельные дипломы о высшем образовании, военные билеты, водительские права, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Фото: duma.gov.ru

В октябре уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обязать владельцев сайтов и соцсетей мониторить и выявлять информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Свое обращение она направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Татьяна Леухина