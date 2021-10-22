Волынец предложила обязать владельцев сайтов мониторить пропаганду нетрадиционных отношений

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обязать владельцев сайтов и соцсетей мониторить и выявлять информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

В своем обращении на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева она рассказала, что к ней часто обращаются родители, которые обеспокоены массовым распространением подобного контента. В соответствии с законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство должно принимать меры по защите для защиты ребенка от информации, которая может навредить их развитию.

Сейчас соцсети обязаны мониторить и удалять контент с порнографическими изображениями несовершеннолетних или материалы, содержащие информацию о способах самоубийства. Однако обязанности по мониторингу информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, нет. Она считает, что законом необходимо предусмотреть такую возможность, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре Волынец заявила, что родители должны сделать все, чтобы ребенок был ограничен от разного рода опасности в Сети. По мнению омбудсмена Татарстана, со стороны государства также необходимы контроль и деятельность по блокировке вредоносных ресурсов.



Ольга Шагиева