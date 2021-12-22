Госдума приняла закон о создании в России единой государственной системы биометрических данных

Государственная дума приняла законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных. Изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и связи».

В документе указано, что функционирование биометрической системы утверждается правительством России. Биометрические образцы граждане смогут размещать в системе самостоятельно — им не потребуется посещать государственные ведомства или какие-либо организации.

Делать это россияне смогут с помощью доверенного программного обеспечения или с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и данных с чипа на загранпаспорте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Он продлится до октября 2022 года.

Татьяна Демина