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Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине

06:42, 22.12.2021
Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине
Фото: pxhere.com

Власти США могут рассмотреть возможность ограничения поставки ряда материалов в Россию в случае обострения ситуации на Украине, сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источников издания, на встрече в администрации США чиновники намерены обсудить «срочные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

Ограничения могут затронуть импорт смартфонов, основных запчастей для самолетов и автомобилей и другие материалы.

Фото: pixabay.com

В США обвинили Россию в отклонении от норм Всемирной торговой организации (ВТО) при импортозамещении. Там считают, что РФ создает преференции для товаров и услуг на внутреннем производстве.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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