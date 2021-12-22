США назвали проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО
В США обвинили Россию в отклонении от норм Всемирной торговой организации (ВТО) при импортозамещении. Там считают, что РФ создает преференции для товаров и услуг на внутреннем производстве, сообщает «РИА Новости».
Претензии связаны с практикой российской стороны по предоставлению преференций для товаров и услуг собственного производства и с реализацией программы импортозамещения в сфере IT. Также американская сторона считает неправильным расширение госконтроля над экономикой и ужесточение торговых рестрикций.
В ведомстве заявили, что офис торгового представителя продолжит «использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия решила почти все поставленные задачи по импортозамещению.
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