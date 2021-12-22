США назвали проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

В США обвинили Россию в отклонении от норм Всемирной торговой организации (ВТО) при импортозамещении. Там считают, что РФ создает преференции для товаров и услуг на внутреннем производстве, сообщает «РИА Новости».



Претензии связаны с практикой российской стороны по предоставлению преференций для товаров и услуг собственного производства и с реализацией программы импортозамещения в сфере IT. Также американская сторона считает неправильным расширение госконтроля над экономикой и ужесточение торговых рестрикций.

В ведомстве заявили, что офис торгового представителя продолжит «использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

Фото: pxhere.com

В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия решила почти все поставленные задачи по импортозамещению.

Маргарита Головатенко