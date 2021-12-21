Татарстан подписал соглашение, направленное на поддержку малого предпринимательства в научно-технической сфере

Правительство Татарстана и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» подписали соглашение, направленное на поддержку малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов в республике.

Документ был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и гендиректором Фонда Сергеем Поляковым по окончании заседания попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Минниханов поблагодарил всех участников заседания за поддержку венчурного бизнеса в республике и возможность обсудить направления дальнейшей совместной работы. Он сообщил, что благодаря общему взаимодействию Татарстан стал центром притяжения инноваций. Здесь каждый год проводятся Российский венчурный форум и конкурсы «50 лучших инновационных идей РТ» и «Идея-1000», сообщает пресс-служба президента РТ.



Фото: tatarstan.ru

В сентябре сообщалось, что Российский венчурный форум пройдет в Татарстане 30—31 марта 2022 года.

Дарья Акимова