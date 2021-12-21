В Татарстане за сутки зафиксировали 97 случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 41 764 случая COVID-19.
По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане выздоровело 167 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в регионе достигло 34 916 человек.
Умерли от COVID-19 за весь период 1 384 татарстанца, в том числе семеро за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане было зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом.
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