В Татарстане за сутки зафиксировали 97 случаев заражения COVID-19

Фото: Илья Репин (архив)

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 41 764 случая COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане выздоровело 167 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в регионе достигло 34 916 человек.

Умерли от COVID-19 за весь период 1 384 татарстанца, в том числе семеро за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в Татарстане было зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом.

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Дарья Акимова