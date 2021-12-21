Владельцев домашних животных могут начать штрафовать за несоблюдение требований к их выгулу

Фото: Максим Платонов

Россиян могут начать штрафовать за несоблюдение требований к содержанию и правилам выгула домашних животных. Соответствующий законопроект, вводящий в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) эти санкции, появился на сайте объектов законотворчества.

Инициаторы законопроекта сообщают, что закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в 2018 году. В нем были установлены общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. К примеру, во время прогулки требуется убирать за питомцами продукты их жизнедеятельности. Также владельцы животных не должны давать им свободно разгуливать по проезжей части дороги, во дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках.

Однако от граждан поступает немало жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, включающее в себя их выгул без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных и выгул в неустановленных местах. Поэтому авторы проекта предлагают ввести штраф за нарушение этих правил. Он может составить от 500 до 1,5 тысячи рублей. Выявлять нарушителей предполагается с помощью видеокамер.

Кроме того, по словам руководителя федеральной горячей линии по защите животных Татьяны Бондаренко, к ним часто поступают обращения от россиян о жестокости людей по отношению к животным. Бондаренко считает, что нужно четче прописать законы в области защиты прав животных.

Фото: Максим Платонов

Недавно мэрия Казани напомнила жителям города, где они могут гулять со своими питомцами. В шести районах столицы Татарстана предусмотрены площадки для выгула собак.





Дарья Акимова