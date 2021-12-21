Прокуратура Челнов обнаружила ряд нарушений на производстве «Сосновоборской» колбасы

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения санитарных норм и правил и требований технического регламента на АПК «Камский», где производят «Сосновоборскую» колбасу. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Например, одноразовые перчатки сотрудников лаборатории и ампулы были выброшены в мусорное ведро вместе с остальными отходами. Также на выброшенной бумажной упаковке и ампулах раствора «Калия теллурит» не было даты изготовления раствора, из-за чего невозможно определить срок годности применяемых реагентов. Кроме того, на входе в лабораторию отсутствовал дезинфекционный коврик и т.д.

Как указали в прокуратуре города, в адрес главы АПК «Камский» внесено представление об устранении нарушений закона. Акт находится на стадии рассмотрения.

Фото: прокуратура РТ

В этом месяце в Сабинском районе Татарстана прокуратура обнаружила нарушения в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Каймак». Например, у 11 работников не было медкнижек.

Диана Жиленкова