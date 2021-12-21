В Татарстане ввели в эксплуатацию 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

В Татарстане ввели в эксплуатацию 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Президент республики Рустам Минниханов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов приняли участие в церемонии запуска в режиме видео-конференц-связи.

Станции расположились в Казани, Нижнекамске, Алькеевском, Апастовском Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Тукаевском районах. Их общая производительность — 90,3 млн куб. м в год. С вводом новых станций общая производительность возрастет до более 300 млн куб. м в год.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов напомнил, что на момент запуска программы развития данного рынка в 2013 году в Татарстане было всего 11 газовых заправок, сейчас их уже 38. Инвестиции в АГНКС составили 2 миллиарда рублей.

Кроме того, в республике действует 10 аккредитованных пунктов для переоборудования на газ. С 2013 года автопарк соответствующей техники увеличили в 12 раз, до 11 тысяч единиц, сообщает пресс-служба президента РТ.



В конце сентября Инвестиционный совет РТ под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил проект «РариТЭК технологии», который предполагает строительство двух базовых АГНКС в Набережных Челнах и Менделеевске, а также производства мобильных комплексов для заправки метаном на дороге.



Татьяна Леухина