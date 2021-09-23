Инвестиционный совет Татарстана одобрил шесть новых проектов

Сегодня Инвестиционный совет РТ под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил шесть проектов на общую сумму 4,82 млрд рублей. Каждый из них будет реализован в течение 2022—2023 годов. Благодаря им к этому сроку появятся дополнительно 1 654 рабочих места. Инвесторы получат разные формы господдержки: либо в виде предоставления налоговых льгот, либо безвозмездное предоставление земельного участка.

Комментируя итоги заседания, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала об инвестроекте ООО «Регионлифтмаш» по строительству завода для выпуска пассажирских лифтов. Это первое собственное производство лифтов в республике. Его инвестор стал резидентом ТОСЭР Зеленодольского района, где и предполагается построить завод. Объем инвестиций составит 600 млн рублей, а срок запуска — 2022 год.

Для его поддержки на начальной стадии власти Татарстана рассматривают возможность размещения долгосрочного госзаказа на условиях офсетного контракта. «Мы хотим попробовать сделать офсетный контракт. Это будет первый опыт его применения в Татарстане», — отметила глава АИР.

Фото: tatarstan.ru

Среди одобренных — инвестпроект «РариТЭК технологии», который предполагает строительство двух базовых АГНКС в Набережных Челнах и Менделеевске, а также производства мобильных комплексов для заправки метаном на дороге.

«Сегодня на территории Татарстана работают 28 газозаправочных станций КПГ, три новые — одна в Менделеевском районе, две — в Набережных Челнах. В итоге будет 31 станция», — сообщила она.

В августе в Татарстане одобрили новые проекты для их реализации на республиканских территориях опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» и «Нижнекамск».



Луиза Игнатьева