С начала года почти 500 тысяч кредитных карт выдал Волго-Вятский банк Сбербанка

С января по декабрь 2021 года Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк выдал порядка 500 тысяч кредитных карт. Это более чем в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по приросту числа выданных кредитных карт стали Удмуртская и Чувашская Республики, а также Пермский край.



Общее количество действующих кредитных карт на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка приближается к 2 млн.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:



«Сегодня кредитные карты — это отличная возможность решать свои финансовые вопросы, особенно накануне новогодних праздников, когда значительно увеличиваются расходы. Для наших клиентов настоящим универсальным помощником стала кредитная СберКарта, которая объединяет в себе сразу четыре преимущества: беспроцентный период до 120 дней, фиксированная ставка для тех, кто не успел погасить долг в грейс-период, сниженная ставка в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете, а также бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях. Нам важно не просто продавать банковские продукты, нам важно улучшать качество жизни наших клиентов».

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»