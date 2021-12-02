В Татарстане в два раза вырос спрос на дворников

В Татарстане в два раза вырос спрос на дворников из-за циклона «Бенедикт». Это отметили исследователи HeadHunter.

По данным центра погоды «Фобос», генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву самые обильные осадки за последние 69 лет. В Петербурге под влиянием циклона «Бенедикт» выпала почти треть месячной нормы осадков. Из-за непогоды спрос на рынке труда дворников вырос в России на 93%. Максимальный спрос на них оказался в столице (129%) и Санкт-Петербурге (134% ).

Фото: kzn.ru

В ряде регионов, в том числе в Татарстане, спрос вырос в два и более раза: в Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, пишет «РИА Новости».

В Татарстане дворникам готовы платить 21 тысячу рублей.

Ольга Шагиева