Ущерб от ЧС в России в 2021 году может превысить 165 млрд рублей — это много или мало?

По итогам 2021 года ущерб от чрезвычайных ситуаций в России может превысить 165 млрд рублей, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в интервью ТАСС.

— В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 млрд рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше, так как на Дальнем Востоке были длительные работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии работы по тушению пожаров завершились только осенью, — сказал он.



За 11 месяцев 2021 года в стране произошло 360 чрезвычайных ситуаций, что на 14% больше, чем в 2020 году. Погибло почти 500 человек, еще 65 тысяч человек пострадали.

Фото: rueconomics.ru

165 млрд рублей ущерба от ЧС в России — это:

$2,2 млрд, или €1,9 млрд, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. Столько же выделило правительство России в прошлом году на выплаты гражданам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

выделило правительство России в прошлом году на выплаты гражданам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Примерно в 4,3 раза меньше , чем ущерб от преступлений в России с начала 2021 года — по данным статистических материалов МВД о состоянии преступности, за десять месяцев этого года он составил 724,3 млрд рублей.

, чем ущерб от преступлений в России с начала 2021 года — по данным статистических материалов МВД о состоянии преступности, за десять месяцев этого года он составил 724,3 млрд рублей. В 20,6 раза больше суммы ущерба российских предприятий агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году — по словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, это порядка 8 млрд рублей.

суммы ущерба российских предприятий агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году — по словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, это порядка 8 млрд рублей. На 22,4 млрд рублей больше , чем ущерб от экономических преступлений в России за первую половину 2021 года — как следует из статистических данных Генпрокуратуры, он превысил 142,6 млрд рублей.

, чем ущерб от экономических преступлений в России за первую половину 2021 года — как следует из статистических данных Генпрокуратуры, он превысил 142,6 млрд рублей. В 8,6 раза больше потерь российских аграриев из-за непогоды и стихийных бедствий летом 2021 года — ущерб оценили в 19 млрд рублей.

потерь российских аграриев из-за непогоды и стихийных бедствий летом 2021 года — ущерб оценили в 19 млрд рублей. В 5,4 раза меньше , чем обошлись России чрезвычайные ситуации в 2010 году, когда все лето бушевали пожары, — МЧС оценило тогда ущерб в 900 млрд рублей.

, чем обошлись России чрезвычайные ситуации в 2010 году, когда все лето бушевали пожары, — МЧС оценило тогда ущерб в 900 млрд рублей. Приблизительно в 45,4 раза меньше , чем ущерб США от природных катаклизмов в 2021 году — по словам президента страны Джо Байдена, в этом году потери превысят $100 миллиардов.

, чем ущерб США от природных катаклизмов в 2021 году — по словам президента страны Джо Байдена, в этом году потери превысят $100 миллиардов. В 5,8 раза больше , чем оценили потери от засухи в Татарстане этим летом — они составили порядка 28 млрд рублей.

Дарья Акимова