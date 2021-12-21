Мэрия Казани потратит более 600 тысяч рублей на изготовление сборника документов
Мэрия Казани объявила тендер на изготовление сборника документов и правовых актов города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
На эти цели из бюджета Казани выделят 675 тысяч рублей. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо отпечатывать сборники документов и рассылать в день выхода в Роспечать (1 экземпляр), ИТАР-ТАСС (16 экземпляров), Госархив Татарстана (1 экземпляр), в Нацбиблиотеку РТ (3 экземпляра). Еще 179 экземпляров необходимо будет доставлять в цех экспедирования печати «Татарстан почтасы». Тираж состоит из 200 экземпляров.
Подрядчик должен оказывать свои услуги еженедельно. Контракт заключается до 31 июля 2022 года.ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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