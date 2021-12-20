В КФУ открылась мультимедийная студия-лекторий «Знание»

В Казани на площадке культурно-спортивного комплекса «УНИКС» Казанского федерального университета открылась мультимедийная студия-лекторий общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студию оснастили по последнему слову техники, она позволит на постоянной основе создавать контент и вести трансляции в хорошем качестве. Ожидается, что база под студию будет охватывать не только Татарстан, но и все Поволжье.

Фото: media.kpfu.ru

В начале декабря в Казанском федеральном университете прошла презентация проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Он представляет собой мобильное приложение с геолокацией, аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам Казани и Казанского университета, связанным с Толстым, его окружением и творчеством.



Татьяна Леухина