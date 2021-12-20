Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии и Азербайджане

Следующие Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии и Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба исполкома Содружества по итогам внеочередного заседания совета.

II Игры состоятся в 2023 году, их примет Белоруссия. III Игры в 2025 году будут проходить в Азербайджане.

Фото: cis.minsk.by

Также на заседании совета решили поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта.

Первые Игры стран СНГ проходили в Казани в сентябре. Сборная России заняла первое место в медальном зачете соревнований. В Играх принимали участие девять стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. В составе сборной России выступили 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Леухина