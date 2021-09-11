Сборная России заняла первое место в медальном зачете I Игр стран СНГ в Казани

Сборная России заняла первое место в медальном зачете I Игр стран СНГ, которые проходили в Казани с 4 сентября. Церемония закрытия соревнований прошла сегодня на территории Деревни Универсиады.

Россияне завоевали 114 золотых, 42 серебряные и 59 бронзовых наград. В общей сложности — 215 медалей.

На втором месте — сборная Казахстана. В ее копилке 106 медалей (18-35-53). Третье место заняла сборная Узбекистана, завоевав 91 награду (23-32-36).

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Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил, что власти рассмотрят возможность поощрения российских спортсменов, которые заняли призовые места на I Играх стран СНГ, пишет ТАСС.

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Торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ состоялась в Казани 4 сентября на территории Деревни Универсиады. В соревнованиях приняли участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. В составе сборной России выступили 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина