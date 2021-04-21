«Ференцварош» Сергея Реброва в третий раз подряд стал чемпионом Венгрии

«Ференцварош» обеспечил себе чемпионство за четыре тура до конца чемпионата Венгрии.

Клуб под руководством Сергея Реброва стал недосягаемым для преследователей, оторвавшись от них на 14 очков. Это стало возможным после крупной победы над «Уйпештом» со счетом 3:0.

Благодаря этому результату «Ференцварош» третий год подряд выиграл чемпионат Венгрии. Все три последних чемпионства были завоеваны при работе тренерского штаба украинского специалиста Сергея Реброва. Нынешнее чемпионство стало для «Ференцвароша» уже 32-м за всю историю проведения венгерского чемпионата.

В бытность футболистом Ребров выступал за «Рубин» и провел за клуб 31 матч, забив в них 5 мячей. Сразу после ухода из казанской команды в 2009 году он завершил свою игровую карьеру и вошел в тренерский штаб киевского «Динамо». В тренерской карьере Ребров дважды выигрывал чемпионат Украины и завоевал серебряные медали в Саудовской Аравии с местным «Аль-Ахли».

Прошлым летом Ребров был в числе кандидатов на пост главного тренера турецкого «Фенербахче».