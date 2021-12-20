Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов сборной России за плохую игру

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов сборной России за плохую игру. Он считает, что угроза санкций будет их мотивировать играть лучше «и с полной самоотдачей».

— Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе, — объяснила задумку пресс-служба Хамзаева.

В ближайшее время депутат намерен направить письмо с предложением о штрафах для футболистов национальной сборной министру спорта России Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову, сообщает «РИА Новости».

Фото: rfs.ru

На прошлой неделе Сборная России обыграла команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубок Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3.



Татьяна Демина