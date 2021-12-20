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Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов сборной России за плохую игру

15:35, 20.12.2021 2
Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов сборной России за плохую игру
Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов сборной России за плохую игру. Он считает, что угроза санкций будет их мотивировать играть лучше «и с полной самоотдачей».

— Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе, — объяснила задумку пресс-служба Хамзаева.

В ближайшее время депутат намерен направить письмо с предложением о штрафах для футболистов национальной сборной министру спорта России Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову, сообщает «РИА Новости».

Фото: rfs.ru

На прошлой неделе Сборная России обыграла команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубок Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3.

Татьяна Демина
СпортФутболОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    На более серьезные и нужные темы мозгов не хватает ?
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  • Анонимно 20 дек
    Это не выход. Ну и будут отказываться все играть в сборной. Они и в клубах хорошо зарабатывают.
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