«Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR очках с поддержкой 5G.

В лаборатории 5G Билайн состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видеовызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы «ИКСАР». В ходе тестирования/эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.

Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы Удаленный помощник, обеспечивает видеовызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильным устройством и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также смогут в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ.



Новое поколение связи, промышленные AR очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию Connected Worker-обеспечивают эффективность и безопасность так называемых «полевых сотрудников».



Главное преимущество AR-очков с сим-картой — сотрудник всегда находится на связи3 и не зависит от качества/скорости Wi-Fi, внешних LTE модемов или других устройств, а все передаваемые данные надежно защищены.



В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G Билайн. При этом скорость3 загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставима с выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.

AR — augmented reality — дополненная реальность (пер. с англ.).

В силу естественных условий распространения радиоволн уровень сигнала между оконечным оборудованием абонента и сетью Билайн может уменьшаться из-за помех вблизи источников сигнала, специфики застройки и рельефа местности, метеорологических условий и других причин. Карта покрытия сети Билайн представлена на beeline.ru.

Connected Worker –подключенный работник (пер. с англ.).

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»