Путин поручил утвердить меры по развитию винного туризма в России

Российский президент Владимир Путин поручил принять комплекс мер по продвижению вин отечественного производства на внутреннем рынке. При этом он обратил внимание на развитие винного туризма. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Как сказано в сообщении, требуется увеличить объемы продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры.

Также предполагается поэтапное увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в розничных сетях и общепите страны, имеющих необходимую лицензию, в том числе и за счет приоритетного предложения таких товаров.

Путин поручил это властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Исполнить поручение надлежит до 1 июля 2022 года.

Помимо этого, им потребуется до 1 июня 2022 года разработать комплекс мер, который поможет создать для всех равные конкурентные условия в сфере виноградарства и виноделия и учесть интересы малого и среднего бизнеса в работе федеральной организации виноградарей и виноделов России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре стало известно, что Татарстан оказался среди регионов — получателей субсидии на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Правительство России выделит таким субъектам почти 7,5 млрд рублей с 2022 по 2024 год.



Дарья Акимова