В Набережных Челнах Госжилфонд РТ заселяет восьмой соципотечный дом

21 декабря 2021 года, в 10.00 в 63-м микрорайоне Набережных Челнов состоится заселение соципотечного жилого дома на 409 квартир по адресу проспект Абдурахмана Абсалямова, 21д. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте Татарстана.

В нем будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, медработники — получатели грантов, молодые и многодетные семьи и дети-сироты.

В здании 10 жилых этажей, 10 подъездов, общая площадь квартир составляет около 20,3 тысячи кв. метров, из которых: 191 — однокомнатных, 190 — двухкомнатных, 28 — трехкомнатных. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованные сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

63-й микрорайон Госжилфонд стал осваивать в 2017 году. Этот дом — восьмой по счету заселяемый здесь соципотечный объект.

Фото: realnoevremya.ru

На днях Госжилфонд Татарстана передал исполкому Казани 141 квартиру в жилом комплексе «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилья.

Дарья Акимова