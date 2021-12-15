Госжилфонд Татарстана передал исполкому 141 квартиру в «Салават купере»
Госжилфонд Татарстана передал исполкому 141 квартиру в жилом комплексе «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что 79 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир получат горожане за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Все квартиры передадут готовыми к проживанию. Ремонт выполнен в чистовой отделке, квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.
В конце сентября президент России Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в России и «вытащить людей из трущоб». В новую программу расселения аварийного жилья в 2022 году могут включить дома, построенные с превышением концентрации фенола и формальдегида.
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