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Госжилфонд Татарстана передал исполкому 141 квартиру в «Салават купере»

10:42, 15.12.2021
Госжилфонд Татарстана передал исполкому 141 квартиру в «Салават купере»
Фото: realnoevremya.ru

Госжилфонд Татарстана передал исполкому 141 квартиру в жилом комплексе «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 79 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир получат горожане за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Все квартиры передадут готовыми к проживанию. Ремонт выполнен в чистовой отделке, квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в России и «вытащить людей из трущоб». В новую программу расселения аварийного жилья в 2022 году могут включить дома, построенные с превышением концентрации фенола и формальдегида.

Ольга Шагиева
ОбществоНедвижимость Татарстан

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