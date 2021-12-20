В Минздраве Татарстана опровергли информацию о резком росте госпитализаций детей с ОРВИ в Челнах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве Татарстана сообщили, что в Набережных Челнах не зафиксировано резкого роста госпитализаций детей с ОРВИ. В минувшее воскресенье в больницы города с признаками острой респираторной вирусной инфекции доставили шесть несовершеннолетних.

Всего 19 декабря скорая медицинская помощь Челнов обслужила 510 вызовов. На детей пришлось лишь 49 обращений к медикам.



— Дети представляют особую группу риска, поскольку частота респираторных вирусных инфекций у них в 10 раз превышает заболеваемость взрослых, а среди детей-дошкольников этот показатель увеличивается в 16 раз. Наиболее уязвимы дети первых пяти лет жизни, — рассказала аллерголог-иммунолог детской поликлиники КДМЦ, главный внештатный специалист Управления здравоохранения по Набережным Челнам МЗ РТ Светлана Фархутдинова.

Она предупредила, что не стоит заниматься самолечением. Ребенка с признаками ОРВИ должен осмотреть врач, который оценит тяжесть заболевания и возможность появления осложнений, говорится в сообщении Минздрава РТ.



Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 17 декабря, глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что Татарстан находится на подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю выявили 25 634 заболевших.



Татьяна Демина