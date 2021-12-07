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В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»

13:58, 07.12.2021
В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»
Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана стартовала рекультивация мусорного полигона в Самосырово на Мамадышском тракте. На эти цели предусмотрели свыше 875 млн рублей. Все соответствующие экспертизы завершились. Уже через два года здесь могут появиться два зеленых холма и электростанция, работающая на газе, полученном от разлагающихся отходов.

Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, сегодня на полигоне «Самосырово» находится 1 млн тонн несортированного мусора. Поэтому здесь организуют дегазацию, и в РТ будет реализован первый проект такой электростанции. Как отметил мэр, помимо мусорных полигонов, работы по улучшению экологической ситуации ведутся и на иловых полях.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что на полигоне с глубины 18 метров планируют собирать метан и преобразовывать в электроэнергию. Производительность электростанции будет достигать 1 500 кВт.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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