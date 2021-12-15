Эксперты зафиксировали кадровый голод в Татарстане

Татарстан оказался среди регионов, наиболее нуждающихся в притоке специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование FinExpertiza.



Открытыми в Татарстане по состоянию на октябрь оставались 61,7 тыс. вакансий. Кроме республики, не хватает специалистов в Москве (149,7 тыс. сотрудников), Красноярском крае (95,5 тыс.), Ростовской (72,3 тыс.), Амурской (70,8 тыс.), Иркутской (70 тыс.), Московской областях (68,4 тыс.), Краснодарском (67,9 тыс.) и Приморском краях (67,6 тыс.) и Нижегородской области (64,8 тыс. вакансий).

На эти десять регионов пришлось порядка 40% общероссийского кадрового дефицита. Всего российским предприятиям летом и осенью этого года не хватало порядка 2,2 млн работников — это максимальный показатель с 2014 года.

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В начале декабря в большинстве моногородов Татарстана зафиксировали снижение числа безработных.

Маргарита Головатенко