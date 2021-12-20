В Казани жителей аварийных домов расселят досрочно

По программе переселения из аварийного жилья до 2025 года в Казани должны расселить 18 домов — два в Советском районе и 16 в Кировском. Однако планируется, что их жители получат новые квартиры досрочно — в 2023 году. 82 семьи «аварийщиков», состоящие на учете, уже получили ключи. Еще 681 казанец ждет своей очереди.

В новых квартирах «аварийщики» получают то же число комнат, что и до переселения. Таким образом, площадь новых квартир, построенных по современным стандартам, увеличивается на 30—40%. Эти дополнительные квадратные метры они получают бесплатно.

С января 2017 года выявлен еще 61 аварийный многоквартирный дом, откуда необходимо переселить 2 029 человек. Для этого требуется решение федеральных властей о продолжении программы по расселению из аварийного фонда.

Напомним, средства на реализацию программы выделяются из трех бюджетов — федерального, регионального и местного. Общий объем финансирования программы на 2019—2023 годы составил 974,9 млн рублей.

В начале декабря исполкому Казани передали 65 квартир в сданных домах жилого района «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилищного фонда.