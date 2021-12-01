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Казанскому исполкому передали 65 квартир для расселения граждан из аварийного жилья

14:09, 01.12.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
Казанскому исполкому передали 65 квартир для расселения граждан из аварийного жилья
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполкому Казани передали 65 квартир в сданных домах жилого района «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает Госжилфонд Татарстана.

61 квартира — однокомнатная, еще по две — двухкомнатные и трехкомнатные. Квартиры готовы к проживанию — в них выполнена чистовая отделка, они оборудованы сантехникой, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Горожане получат жилье за счет государства по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Президент России Владимир Путин ранее попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья.

27 октября состоялось заселение четырехквартирного жилого дома от Госжилфонда при президенте РТ.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:30
    новый год люди начнут в новом доме) хорошо же
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