В казанских Салмачах ведутся работы на проблемном участке дороги с большим количеством ДТП

Фото: соцсети

В казанском поселке Салмачи на проблемном участке дороги вдоль улицы 5-й Зеленой начали работать дорожные службы, сообщили в соцсетях жители.



На участке в течение нескольких дней подряд происходило как минимум по одному ДТП. Жители прозвали его «аномальной зоной» и в обсуждении выразили мнение, что в многочисленных авариях виноваты дорожные службы, поскольку на дороге много ям — больших и глубоких.

Пользователи сообщили, что проводились работы по укреплению обочины. Движение во время ремонта регулировали инспекторы ГИБДД.

Часть жителей Салмачей грядущим изменениям обрадовалась, но некоторые отнеслись к ремонту скептически, указав, что очередной «ямочный ремонт» не поможет снизить аварийность участка.

Вчера днем в поселке на участке по улице 5-й Зеленой произошло очередное ДТП — водитель съехал с дороги в кювет.

Маргарита Головатенко