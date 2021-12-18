В казанских Салмачах несколько дней подряд происходит ДТП на одном месте — жители винят дорогу

Фото: соцсети

Сегодня днем в казанском поселке Салмачи на участке по улице 5-я Зеленая произошло очередное ДТП — водитель съехал с дороги в кювет, об этом в соцсетях сообщили местные жители.



Участок пользователи называют «аномальной зоной», поскольку подобные случаи там происходят с частой периодичностью. Казанцы вчера отмечали, что на протяжении пяти последних дней в одном и том же месте происходят по одному или сразу по несколько аварий, а сегодняшний день стал шестым: «Каждый день по две аварии. Это уже не случайность, а закономерность», — пишут сельчане.

Водитель съехавшего авто рассказала, что ехала по дороге на скорости 30 км/ч и соблюдала осторожность: «Конкретно в этой ситуации помогло выруливание и снижение скорости постепенное до минимума чтобы не перевернуться. <…> Никто не застрахован от подобной ситуации. Благодарна всем водителям, кто остался не равнодушным и хоть как-то пытался помочь».

Сельчане считают, что в многочисленных авариях виноваты дорожные службы: «Дорога в буквальном смысле опасна, размеры ям достигают до половины проезжей части, а их глубина — даже страшно представить! Эту дорогу опасно эксплуатировать, и вина в многочленных ДТП должна лечь на дорожников, местная инстанция должна нести ответственность за необеспечение безопасной среды своих жителей!» — написал один из пользователей.

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Маргарита Головатенко