Сегодня вечером жителей Татарстана ожидают метель и порывистый ветер

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня вечером в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, которое сохранится до завтрашнего дня. Об этом предупредили в МЧС России по РТ.

Так, жителей республики ожидают сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах возможны гололед и снежные заносы.

Фото: Максим Платонов

На следующей неделе татарстанцев ожидают сильные морозы.

Недавно в Казани из-за погодных условий отложили техническое открытие катка на Кремлевской набережной. Он должен был открыться вчера, однако открытие перенесли на неделю.

Диана Жиленкова