Сегодня вечером жителей Татарстана ожидают метель и порывистый ветер
Сегодня вечером в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, которое сохранится до завтрашнего дня. Об этом предупредили в МЧС России по РТ.
Так, жителей республики ожидают сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах возможны гололед и снежные заносы.
На следующей неделе татарстанцев ожидают сильные морозы.
Недавно в Казани из-за погодных условий отложили техническое открытие катка на Кремлевской набережной. Он должен был открыться вчера, однако открытие перенесли на неделю.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым