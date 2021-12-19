В 2022 году телеканалы РФ смогут получить финансирование на закупку оборудования для телевещания с субтитрами

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство просубсидирует закупку нового оборудования для телевещания с субтитрами. Финансирование смогут получить федеральные общедоступные телеканалы в 2022—2023 годах в рамках государственной программы «Доступная среда».

В частности, речь идет о программно-аппаратных комплексах, с помощью которых в эфире могут находиться скрытые субтитры. В случае необходимости их можно включать, а в остальное время их будет не видно, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фото: pixabay.com

Подобные комплексы уже используются на таких телеканалах, как Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «Карусель» и др. На данный момент оборудование нуждается в обновлении.

Недавно сообщалось, что в РФ выделят 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году.

Диана Жиленкова